Красноярск, , 09:17 — REGNUM Бывший главный госинспектор таможенного оформления и таможенного контроля Красноярского таможенного поста Красноярской таможни предстанет перед судом за получение взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Расследование уголовного дела в отношении экс-работника таможни завершено. Установлено, что с марта 2012 года по август 2014 года обвиняемая оказывала покровительство индивидуальному предпринимателю и обществу с ограниченной ответственностью. Речь шла о личной работе с их таможенными декларациями, кратчайших сроках необходимых проверок, регистрации таможенных деклараций, проведении документального контроля и так далее.

В указанный период сотрудница таможни получила от предпринимателя и ООО взятки на общую сумму 49,4 тыс. рублей — 1,5 тыс. рублей за каждую из 33 таможенных деклараций.

Кроме того, с февраля 2013 года по август 2018 года женщина по вышеупомянутой схеме осуществляла общее покровительство двух индивидуальных предпринимателей. За это она получила от них 82,5 тыс. рублей — 2,5 тыс. за каждую из 33 таможенных деклараций.

Её деятельность пресекли сотрудники отдела по противодействию коррупции Красноярской таможни. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника Томской таможни по факту превышения должностных полномочий.

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