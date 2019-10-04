Йоханнесбург, ЮАР, , 09:16 — REGNUM В международном аэропорту Йоханнесбурга было изъято более 340 кг костей, принадлежащих львам, сообщили в министерстве окружающей среды ЮАР.

«Были обнаружены двенадцать ящиков, содержащих кости животного, завернутые в алюминиевую фольгу и весом 342 кг», — говорится в заявлении министерства.

Известно, что трое подозреваемых, гражданство которых не указано, были арестованы.

Издание отмечает, что львиные останки используются в лечебных целях и для изготовления украшений в Азии. В Южной Африке обитает более 11 000 львов, в том числе 3 000 в национальных парках, где охота запрещена.

Напомним, международная торговля частями тела убитых в дикой природе львов запрещена международными договорами, но разрешена для животных, разводимых в неволе. В сентябре 2018 года Singapore Airlines, единственная авиакомпания, которая перевозила южноафриканские кости львов в Юго-Восточную Азию, объявила о прекращении этой деятельности.