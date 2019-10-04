Луганск, 4 октября 2019, 09:15 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 4 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Боевики 14-й бригады ВСУ обстреляли населённый пункт Сокольники из гранатомётов АГС. Позже украинские силовики обстреляли посёлок Пришиб, применив вооружение БМП, а также станковые гранатомёты АГС.
В пресс-службе также рассказали, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали военную технику, размещённую во временно подконтрольных Украине населённых пунктах ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования дважды нарушили перемирие, в частности, выпустив по Славяносербску противотанковую управляемую ракету (ПТУР). В результате населённый пункт был частично обесточен.
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