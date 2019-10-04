Луганск, , 09:15 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 4 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Боевики 14-й бригады ВСУ обстреляли населённый пункт Сокольники из гранатомётов АГС. Позже украинские силовики обстреляли посёлок Пришиб, применив вооружение БМП, а также станковые гранатомёты АГС.

«Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется. Потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР нет», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали военную технику, размещённую во временно подконтрольных Украине населённых пунктах ЛНР.

«В населённом пункте Попасная ВСУ разместили три боевые машины пехоты. В посёлке Станица Луганская противник замаскировал один бронетранспортер. В населённом пункте Райгородка вблизи жилых домов боевики разместили один бронетранспортёр», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования дважды нарушили перемирие, в частности, выпустив по Славяносербску противотанковую управляемую ракету (ПТУР). В результате населённый пункт был частично обесточен.

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