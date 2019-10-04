Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в краже дорогих автомобилей в составе преступной группы (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Сам гражданин свою вину не признал. Адвокат подсудимого настаивал на невиновности подзащитного, ссылаясь на алиби, однако государственный обвинитель опроверг алиби подсудимого, представив доказательства его участия в инкриминируемых гражданину преступных эпизодах.

Решение суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.

В ходе следствия установлено, что группа злоумышленников в ноябре и декабре 2017 года украла две иномарки. Впоследствии на одном автомобиле были установлены чужие регистрационные номера. Однако реализовать злой умысел группке не удалось. Их задержали сотрудники полиции, после чего украденные автомобили возвращены владельцам.

Отметим, что в отношении других участников преступной группы также возбуждено уголовное дело, которое находится в отдельном производстве.