Серпухов, Московская область, , 09:03 — REGNUM Грузовой автомобиль КамАЗ перевернулся на 98 километре трассы М2 «Крым» под Серпуховом в Московской области в середине дня 3 октября, передает портал Oka.FM.

Сообщается, что грузовик, перевозивший строительный мусор, въехал в отбойник и опрокинулся. Других участников ДТП нет. Водителя зажало в кабине автомобиля.

На место аварии прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Было решено доставить пострадавшего в медучреждение с помощью вертолета санавиации.

Также сообщается, что мусор из кузова грузовика рассыпался на дороге и препятствовал движению. Очищать трассу пришлось сотрудникам ГИБДД.

Как передавало ИА REGNUM, 20 октября пресс-служба здравоохранения Подмосковья сообщала, что с начала года в регионе вертолеты санавиации совершили около 200 вылетов.