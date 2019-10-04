Владивосток, , 08:54 — REGNUM Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке мужчина заключён судом под стражу. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

«Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении регионального СКР.

Также в нём указывается, что в ходе расследования данного уголовного дела было установлено еще два эпизода нападений на сотрудников депо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 3 октября, неадекватный мужчина во Владивостоке металлическим прутом до смерти забил 54-летнюю женщину — трамвайного кондуктора. Полиции удалось задержать подозреваемого прямо по «горячим следам», использовав для этого специально обученную собаку.

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