Санкт-Петербург, , 08:53 — REGNUM Металлический склад в Колпинском районе Санкт-Петербурга полностью охвачен огнем. Площадь горения — около 4 тыс. кв метров, сообщает 4 октября пресс-центр регионального главка МЧС.

Первые пожарные прибыли в поселок Петро-Славянка, на улицу Софийскую, в 07:56. Ранг пожара был повышен сначала до 2-го, а потом до 3-го ранга.

Одноэтажное складское помещение размером 30×130 метров горит по всей площади, пояснили в ведомстве. Пожар был локализован в 07:56.

Данных о пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы 49 человек, также на месте — 12 единиц техники.

Читайте также: При пожаре в ремонтируемом здании в центре Петербурга погиб человек