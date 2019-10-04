Самара, , 08:37 — REGNUM Воспитанника одного из детских домов Самары приговорили к 2 годам 7 месяцам колонии за кражу шоколадок. Об этом 3 октября сообщает 63.ru.

Судом установлено, что юноша попытался вынести из гипермаркета города пачку шоколада стоимостью 1600 рублей. За это он был приговорен к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабёж».

Защитники 20-летнего воспитанника детского дома сейчас готовят апелляцию. В суде они будут пытаться переквалифицировать статью, по которой судили юношу. Они настаивают, что молодой человек совершил не уголовно наказуемое преступление, а мелкое хищение, которое является административным правонарушением.

По словам наставника из общественной организации «Домик детства» Антона Рубина, молодой человек больше нужен на свободе, чем в СИЗО или тюрьме.

Молодой человек свою вину признал. При этом свой поступок объяснил тем, что, «мол, дураком был».

Отмечается, что молодой человек — воспитанник одного из детских домов Самары. Поскольку мама молодого человека пропала без вести, его воспитанием занимались бабушка и дедушка. Но в возрасти десяти лет мальчика забрали органы опеки и определили в детский дом.