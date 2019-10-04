Сеул, , 08:29 — REGNUM Гибель десяти человек зафиксирована в Южной Корее в результате тайфуна «Митаг», четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам.

Тайфун NASA

По их словам, случаи гибели людей были зафиксированы в Пусане, Пхохане, Ульджине, Самчхоне, Канныне и Согвипхо (о.Чеджу).

Известно, что более 11 человек получили травмы или ранения, более 750 человек эвакуированы из своих домов из-за угрозы обрушения, затоплено более 1200 зданий, включая дома, магазины и предприятия.

Специалисты отмечают, что все аэропорты страны возобновили свою работу, однако часть «морских» маршрутов остаются закрытыми.