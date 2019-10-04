Алдан, Якутия, , 08:31 — REGNUM Паром сел на мель на реке Алдан в Томпонском районе Якутии вечером 3 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пострадавших нет.

Читайте также: В Томской области сел на мель теплоход

По информации МЧС республики, на пароме находилось 40 человек и 20 автомобилей.

«На переправе Мегино-Алдан — Крест-Хальджай через реку Алдан произошла поломка редуктора на буксире с баржой, её отцепили, буксир пошёл на берег. Баржа на якоре стоит в 100 метрах от берега», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Пассажиров переправили на моторных лодках на «нулевой» километр федеральной трассы «Колыма». Организовали горячее питание и номера в гостинице.

Проводятся работы для снятия парома с мели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в сентябре сел на мель частный теплоход. Никто не пострадал.