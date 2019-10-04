Барнаул, , 08:26 — REGNUM Волонтёры и социальные службы выразили готовность принять участие в судьбе беспомощной одинокой пенсионерки, которая в буквальном смысле погибает в своей квартире, расположенной в центре Барнаула. Речь идёт о знаменитом в прошлом враче-гинекологе, заведовавшей гинекологическим отделением больницы Барнаульского шинного завода Надежды Шадриной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так выглядит бывший известный врач Надежда Шадрина и её жилище Цитата со страницы «Свободный Барнаул» в Facebook

Впервые информацию о ней разместила в Facebook группе «Свободный Барнаул» Анна Шакирова:

«Погибает человек! И это не метафора, не переносный смысл. В центре города, в многоквартирном доме, среди людей. В пустой квартире на грязном диване сидит старуха. Ноги распухли, до туалета не дойти, ходит под себя. Соседка приносит еду, но в остальном помочь не может <…> Сказать. что увиденное потрясло меня — ничего не сказать. но когда я узнала, кто это, мне стало по-настоящему страшно. Неужели в нашем городе не осталось людей?», — написала Анна.

Из опубликованных ею фотографий можно сделать вывод, что пенсионерка уже давно нуждается в комплексной помощи. Корреспондент «Комсомольской правды» поговорил с соседкой этой одинокой женщины. Лариса Сергеевна N. пояснила, что у Надежды Шадриной отказали ноги, но при этом она отказывается обращаться к врачам.

«Продукты и лекарства я ей покупаю, а за вынос мусора она платит какому-то таксисту», — пояснила женщина.

Напомним, аналогичный случай, получивший широкий общественный резонанс, произошёл в Уфе. Там от безысходности и беспомощности страдает 76-летняя Валентина Докалова. Как передаёт телеканал БСТ, двери в квартиру пенсионерки всегда открыты. Где ключи, сама хозяйка не знает. И как рассказывают соседи, подростки даже издеваются над пожилым человеком — взрывают в квартире петарды. Женщине тоже требуется медицинская помощь и постоянный уход.