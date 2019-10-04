Улан-Удэ, , 08:15 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ трамвай вновь сбил пешеходов. Вечером 3 октября под колёса городского рельсового транспорта попали две женщины 43 и 66 лет, одна из которых находилась на 35-й неделе беременности.

Как отметили в ГИБДД республики, они переходили проезжую часть не по пешеходному переходу.

Пострадавшие были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, где их поместили в реанимацию. Врачи оценивают их состояние, как стабильно тяжёлое, но без отрицательной динамики.

«Вчера была выполнена операция — сделано кесарево сечение, ребёнок находится в детской республиканской клинической больнице», — передаёт «Байкал-Daile» слова исполняющего обязанности заместителя главврача БСМП по хирургии Батора Доржиева.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий случай наезда трамвая на пешехода в Улан-Удэ произошёл две недели назад. Тогда пострадавший скончался на месте.

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