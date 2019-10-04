Вологда, , 08:13 — REGNUM ЧП на борту самолета, выполнявшего рейс из Грозного в Москву, произошло 3 октября. Во время полета стало плохо младенцу. Пилоты приняли решение посадить самолет в Волгограде, передает V1.RU.

Как оказалось, ребенка везла на операцию в Москву мать, но во время полета ему стало плохо. Врач-реаниматолог, сопровождавший их, несколько раз фиксировал клиническую смерть девочки, но ему удавалось вновь запустить сердце, пишет «КП».

После посадки в аэропорту Волгограда малыша доставили в детскую больницу, но спасти его не удалось. Как выяснилось, у ребенка были врожденные пороки сердца, его везли в Москву для лечения.