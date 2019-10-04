Самара, , 08:16 — REGNUM Уголовное дело в отношении двух молодых людей, которых обвиняют в попытке взорвать хлебозавод №5, завели в Самаре. Об этом 3 октября сообщает 63.ru.

По словам информированного источника в правоохранительных органах, мужчины 1999 и 2000 годов рождения были задержаны стражами порядка у стен хлебозавода №5 ранним утром 26 августа текущего года. При себе они имели канистру с воспламеняющийся жидкостью и листовки, на которых было написано «Азбука домашнего терроризма».

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на террористический акт».