Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM В Екатеринбурге пройдёт всероссийское мероприятие в поддержку людей с онкологическими заболеваниями — марш «Зажги ночь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Организаторы акции в Екатеринбурге — благотворительная организация «Вместе ради жизни». Мероприятие стартует в 18:00 по местному времени на площади Труда. В 19:00 участники акции с разноцветными воздушными шарами (каждый цвет имеет символическое значение) пройдут по набережной, а затем выстроятся в слово «Жить».

Напомним, что ранее подобные акции уже прошли в шести городах России. В Екатеринбурге пройдёт седьмая и завершающая всероссийское мероприятие акция.