Мехико, , 07:44 — REGNUM Вертолет Bell военно-воздушных сил Мексики потерпел крушение в штате Дурнаго, сообщает пресс-служба мексиканского министерства обороны.

Сообщается, что вертолет был задействован в операции по уничтожению плантаций наркосодержащих растений в горном районе Западная Сьерра-Мадре. В результате крушения погиб пилот воздушного судна, пассажиры вертолета выжили. Причины катастрофы не сообщались.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Австралии разбился частный вертолет. На борту воздушного судна на момент крушения находились пять человек. Выживших в авиакатастрофе не было.

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