Черногорск, Хакасия, , 07:35 — REGNUM В городе Черногорске осуждён мужчина, выбросивший бездомную собаку с балкона общежития. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Хакасии.

Инцидент произошёл ещё в середине июля 2018 года. В полицию сообщили о том, что с балкона третьего этажа общежития по улице Калинина мужчина сбросил собаку.

Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен ранее не судимый черногорец 1955 года рождения — житель того самого общежития.

По данному факту было возбуждено уголовное дело (ст.245 УК РФ — «Жестокое обращение с животным»).

В сентябре 2019 года Черногорский мировой суд назначил мужчине наказание в виде 220 часов обязательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестный с балкона четвертого этажа выбросил щенка.

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