В Чкаловском районном суде Екатеринбурга избили пристава. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 07:37 — REGNUM По информации агентства, конфликт возник между судебного приставом и семейной парой. Государственного служащего повалили на пол, после чего сделали несколько ударов ногой. Пристав не воспользовался специальными средствами, которые полагаются ему по службе — баллончиком и дубинкой.

Одного из нападавших — мужчину — задержали, а его супруга успела скрыться.

Напомним, в апреле 2019 года в Москве попытались напасть с ножом на судебного пристава. Исполнитель смог обезоружить нападавшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тверском суде Москвы посетитель напал с ножом на судебного пристава