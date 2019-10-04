Село Сунтар, Якутия, , 07:28 — REGNUM Скандальное видео из соцсетей с учителем, которая грубо угрожает ученику, дошло до министра образования и науки Якутии. Началась проверка по факту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснилось, на видео — учитель английского языка одной из школ Сунтарского улуса.

«Учительница работает в школе с сентября 2019 года. На данный момент организована служебная проверка, которая прояснит все обстоятельства произошедшего. По её итогам будут приняты необходимые меры. Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах», — прокомментировал YakutiaDaily произошедшее министр образования и науки республики Владимир Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии обсуждают видео, на котором учитель угрожает ученику снять с него шкуру.