Иркутск, , 07:16 — REGNUM В Иркутской области направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Качугского района, которую обвинили в убийстве новорожденного, которое было совершено в августе 2019 года. Подробности сообщает сегодня, 4 октября, региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, речь идёт о многодетной матери. Женщина умышленно скрыла от своих родственников и знакомых, что опять беременна и не стала становиться на учёт к врачу. Когда подошёл срок родов, она отправилась в уличный туалет, где новорожденный и появился на свет. Позднее она завернула его в пакет и оставила на улице. В результате ребенок погиб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года иркутским следователям удалось разыскать женщину, которая в феврале 2019 года впосёлке ЮртыТайшетского района родила ребёнка и отвезла его, ещё живого, на свалку.

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