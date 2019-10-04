Якутск, , 07:15 — REGNUM В Якутии в соцсетях обсуждают видео, на котором учительница грубо выражается и угрожает ученику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На видео видно, как женщина трясёт мальчика, и ругает за то, что он что-то потерял.

При этом грубо угрожает: «Если ты её еще раз потеряешь, то я сниму с тебя шкуру, засуну тебе её в рот и вытащу через задницу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье скандал с окунанием в школе в унитаз ученика стоил лишения должности вице-губернатора, курирующего образование.