Благовещенск, , 07:06 — REGNUM В Амурской области комиссия по чрезвычайным ситуациям зафиксировала появление большого количества термоточек на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тушение лесного пожара Mil.ru

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В целях контроля подготовки населённых пунктов к осеннему пожароопасному сезону, в регионе будут созданы межведомственные группы.

«Подготовку населённых пунктов к осеннему пожароопасному режиму главам муниципалитетов необходимо взять на личный контроль», — заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В области вокруг населённых пунктов обновлено более тысячи км противопожарных полос. Окошены более 3,8 тысячи участков.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 10 октября в Приамурье может быть введён режим пожароопасного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии начали гореть леса, к настоящему моменту ликвидированы два лесных пожара.