Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 06:57 — REGNUM В Анжеро-Судженске на объекте топливно-энергетического комплекса нашли нарушения антитеррористического законодательства, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кемеровской области.

Отметим, что основным видом деятельности ТЭК является переработка нефти.

Проверка показала, что деятельность опасного производственного объекта велась с нарушением. Так, не был актуализирован паспорт террористической безопасности, договор с предприятием госохраны не заключался, периметр промплощадки был без запретной зоны. Не оборудован надлежащим образом и контрольно-пропускной пункт. Осмотр автотранспорта проводился без специальных технических средств. На промплощадке не установлены знаки, указывающие местонахождения пожарных водоемов и огнетушителей в запретной зоне.

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения устраняются.