Владивосток, , 06:49 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко подал в суд на главу Кавалеровского района Сергея Гаврикова. Мэр может лишиться своего поста за предоставление недостоверных сведений и своих доходах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Известно, что заинтересованным лицом по гражданскому иску выступает краевой департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Суть дела такова: в своём ежегодном отчёте об имуществе и доходах глава Кавалеровского района предоставил недостоверные сведения об имуществе своей семьи.

В качестве наказания за предоставление недостоверных сведений о доходах виновному может быть назначено дисциплинарное взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия. По информации надзорных органов, в связи с утратой доверия в первом полугодии этого года в России уволено 469 должностных лиц, а за весь 2018 год — 1303 лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии сразу девять депутатов лишились мандатов после того, как прокуратура изучила их отчёты о доходах и имуществе и выявила недостоверные сведения.