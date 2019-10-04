Новосибирск, , 06:17 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал массовое отравление в школах. По словам градоначальника, информация не полностью соответствует действительности.

«Изначально информация была по шести школьникам, но потом выяснилось, что два девятиклассника просто решили воспользоваться моментом по принципу сопутствующего фактора. А по четырём ребятишкам информация об отравлении пока не подтверждена», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Локтя.

По его словам, взяты пробы на анализы, школьная столовая продолжает работать в прежнем режиме, так как пока нет оснований для применения административных мер. Он сказал, что в школу приезжали все надзорные органы. И по предварительной информации пока нет подтверждений, что это было отравление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после сообщения об отравлении учеников школ в Новосибирске следователи назначили проверку по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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