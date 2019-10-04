Екатеринбург, , 05:43 — REGNUM В Екатеринбурге уволили кондуктора маршрутного автобуса № 19, у которого вечером 1 октября произошёл конфликт с пассажиркой, получивший широкий резонанс. О своём увольнении бывший кондуктор сообщил информационному порталу Е1.

«Вчера был разговор с руководством, что меня не уволят, а вечером по Четвертому каналу я услышал, что директор сказал, что я не прошел стажировку и уволен. Не знаю, какую стажировку я должен был проходить, когда я ее уже прошел», — заявил мужчина.

Напомним, что ранее директор компании-перевозчика ПАТП «Город» Вячеслав Волков в эфире Четвёртого канала сообщил, что кондуктор не прошёл стажировку и с ним не заключат трудовой договор.

Отметим, что проведённый информационным порталом интерактивный опрос читателей показал, что подавляющее большинство из них считают увольнение кондуктора несправедливым.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 1 октября в автобусе маршрута № 19 городского общественного транспорта. Кондуктор сделал замечание пассажирке, которая поставила в проходе свой пакет. Из-за этого между ними началась словесная перепалка. В результате женщина стала бить кондуктора, после чего её силой вывели из автобуса и вернули деньги за проезд.

Один из пассажиров записал инцидент на видео, после чего запись попала в СМИ и история вызвала широкий резонанс.

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