Олимпия, США, , 05:25 — REGNUM Неизвестный мужчина устроил стрельбу в жилом доме в американском городе Ванкувер (штат Вашингтон), передает телеканал ABC.

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу в одном из жилых домов. В результате перестрелки ранения получили три человека, из них двое находились в критическом состоянии. Сам стрелок заперся в своей квартире и отказывался сдаться, несмотря на уговоры полиции. Спустя некоторое время мужчина все же вышел из квартиры и был арестован сотрудниками правоохранительных органов. Позднее, от полученных ранений, уже в больнице скончался один из пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в американском Индианополисе (штат Индиана) произошла стрельба в нескольких кварталах от развлекательного центра. В результате перестрелки пострадали шесть человек, их госпитализировали.

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