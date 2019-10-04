Екатеринбург, , 05:43 — REGNUM В Екатеринбурге 60-летнюю пенсионерку сбил грузовой поезд. Инцидент произошёл вечером 3 октября на станции Кольцово.

Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР информационному порталу Е1, женщина получила травмы несовместимые с жизнью. По факту гибели человека организовано проведение доследственной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Екатеринбурге под поезд попала 94-летняя пенсионерка, которая переходила пути в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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