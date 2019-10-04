Якутск, , 04:38 — REGNUM Шамана Александра Габышева из Якутии, фигуранта уголовного дела об экстремизме, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым. Он был задержан во время пути пешком в Москву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О результатах экспертизы о невменяемости рассказали в УФСБ Якутии адвокату «Правозащиты Открытки» Ольге Тимофеевой, которая является адвокатом Габышева.

Тимофеева намерена с коллегами провести свою экспертизу с независимыми экспертами, в том числе и московскими.

«Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», — пояснила правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, «шаман-воин» Александр Габышев, как он сам себя называет. 20 сентября был доставлен в психоневрологический диспансер Якутска после задержания в Бурятии.

Он находился в розыске за совершение уголовного преступления. Габышев шёл в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие».