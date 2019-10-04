Владивосток, , 03:56 — REGNUM Убийца кондуктора трамвая попал в поле зрения полиции Владивостока за несколько месяцев до совершенного им преступления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Только в июле на него поступило три сигнала о неподобающем поведении, в том числе два — от его матери, рассказали в УВД.

Как оказалось, всегда на поступившие сообщения к неспокойному гражданину приезжал участковый, который проводил с ним профилактические беседы и вызывал скорую помощь. Прибывшие медработники принимали решение о госпитализации гражданина в психиатрическую больницу, но он не давал своего добровольного согласия. Принудительная госпитализация возможна только по решению суда.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин, убивший арматурой кондуктора трамвая во Владивостоке оказался тем же самым злоумышленником, который нанёс ранение шилом в затылок водителю другого трамвая неделей ранее. Также он подозревается ещё в двух нападениях на кондукторов.