Малда, , 02:55 — REGNUM Не менее семи человек погибли и более пятидесяти пропали без вести после опрокидывания судна на реке Махананда в округе Малда в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. О происшествии 4 октября сообщила газета The Times of India.

Как следует из сообщения, трагедия произошла с судном, на котором около 70 местных жителей возвращались после наблюдения за соревнованиями — гонками на лодках, проходившими в районе неподалеку. В числе причин произошедшего называются высокий уровень воды вследствие паводка и перегруженность судна.

На месте происшествия значительными силами полиции и спасательных сил ведутся поиски пропавших без вести.

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