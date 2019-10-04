Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 03:24 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре дорожные службы начали снимать асфальт, ранее испорченный злоумышленниками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отмыть асфальт, залитый нефтепродуктами, не удалось, поэтому дорожные службы приступили к его снятию. Работы проводятся на улицах Васянина и Шиханова. Здесь будет уложен новый асфальт, взамен испорченного. Асфальт с проспекта Первостроителей снимать не будут, так как после ремонта он успел набрать прочность, и не пропитался так, как на других улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после инаугурации нового главы города Комсомольск-на-Амуре, неизвестные злоумышленники залили нефтепродуктами ряд городских улиц, превратив их в не проходные нефтяные болота.