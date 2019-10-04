Бразилиа, , 02:22 — REGNUM Группа из 10−20 бразильских полицейских провели обыск в больнице Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Reuters.

В ходе обыска полицейские требовали от врачей выдать им пулю, от которой погибла 8-летняя девочка во время полицейской операции 21 сентября. Отмечается, что обыск проходил спустя несколько часов после гибели ребенка. Тем не менее, врачи отказались выдать пулю сотрудникам полиции и теперь опасаются репрессий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в ходе полицейской операции погибли восьмилетняя девочка. Тогда между полицейскими и преступниками завязалась перестрелка на севере Рио-де-Жанейро. Местные СМИ утверждают, что силовики целились в мотоцикл, однако одна из пуль попала в грузовичок, в котором ребенок ехал со своим дедом. Девочка скончалась в больнице от полученного ранения.

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