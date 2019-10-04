Набережные Челны, Татария, , 02:14 — REGNUM Страшную находку обнаружили жители Набережных Челнов (Татария) под Боровецким мостом. На берегу ручья найдены фрагменты человеческого тела — голова и кисть. Следователи установили личность погибшего, а также предполагаемого убийцу. Расследование продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по РТ.

После того, как днём 2 октября были найдены фрагменты тела мужчины, следователи начали оперативные мероприятия. В рамках возбуждённого уголовного дела по статье «Убийство» было установлено, что погибший — местный житель 53-х лет. Подозреваемым является его сверстник, с которым незадолго до этого они распивали алкоголь. В ходе застолья произошла ссора на бытовой почве, перешедшая в драку. Фигурант расчленил убитого и в тёмное время суток в сумке вывез к ручью, куда и сбросил останки.

На сегодня водолазы ведут поиск остальных фрагментов тела. Подозреваемому определят меру пресечения, следователи настаивают на заключении под стражу.

Расследование продолжается.

Набережночелнинское СМИ chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники также уточняет, что убитый мог быть числящимся пропавшим с конца сентября 53-летним Рустэмом П. Мужчина уехал из дома на такси и после этого об его местонахождении не было известно. Следователи не комментируют данную информацию.