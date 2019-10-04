Санкт-Петербург, , 00:11 — REGNUM Трое детей и пожилая женщина пострадали в результате аварии в Ленинградской области. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на автотрассе «Нарва» на 76-км дороги в Волосовском районе возле деревни Бегуницы. Столкнулись легковой автомобиль Renault Logan с машиной Chevrolet Cruze. По предварительным данным, 69-летний водитель Renault Logan не уступил дорогу второму участнику ДТП.

В результате аварии травмы получили 11-месячный мальчик и мальчик четырех лет, а также 13-летняя девочка, находившиеся в автомобиле Chevrolet Cruze. В Renault Logan пострадала 74-летняя пассажирка.

Госпитализация пострадавшим не понадобилась, медпомощь была оказана на месте аварии.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших, в том числе четверых детях, в результате ДТП в Самарской области.

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