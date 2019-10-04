Мехико, , 00:11 — REGNUM Около 60 автобусов угнали учащиеся педагогического колледжа имени Ласаро Карденаса в мексиканском штате Мехико. Об этом 3 октября сообщает издание Milenio.

Весь автотранспорт был угнан студентами в качестве акции протеста. Студенты на автобусах подъехали к зданию Управления образования в городе Толука и потребовали предоставления им рабочих мест.

Отмечается, что автобусы принадлежали местной автотранспортной компании Red Arrow. Возле здания Управления образования было выставлено оцепление из полицейских, для предотвращения беспорядков. На требования студентов правительство штата Мехико ответило, что в настоящее время наём сразу 84 выпускников колледжа невозможен из-за отсутствия вакансий.

В целях безопасности из-за ЧП было приостановлено транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами к юго-западу от Мехико.

Напомним, полгода назад студенты в Мексике уже устраивали аналогичную акцию, которая переросла в беспорядки, ущерб от которых составил более 500 тыс. долларов США. В этот раз беспорядки удалось предотвратить.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении поиска останков 43 студентов, пропавших в Мексике пять лет назад.

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