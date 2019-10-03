Самара, , 22:56 — REGNUM Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП возле города Отрадный в Самарской области. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Черкасском районе на автодороге Самара — Бугуруслан в 18:20 мск. Столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2114 и Lada Granta.

По предварительной информации ВАЗ-2114, двигавшийся в сторону Самары из Отрадного, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta. В результате столкновения пострадали мужчина, женщина и двое детей, которые находились в автомобиле ВАЗ-2114, а также водитель и пассажирка Lada Granta.

Все пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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