Чебоксары, , 22:22 — REGNUM В отношении двоих сотрудников колонии в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, в 2019 году правоохранители пронесли в колонию мобильные телефоны, зарядное устройство и передали одному из заключенных, с которым ранее договорились. В дальнейшем от знакомого этого заключенного они получили взятки в размере 20 и 55 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника исправительной колонии номер №1, расположенной в Ярославле, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сотрудник исправительного учреждения получил взятку от одного из осужденных за сокрытие нарушения им установленного порядка отбывания наказания.