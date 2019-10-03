Донецк, , 22:00 — REGNUM Режим прекращения огня нарушили украинские войска на территории Донецкой Народной Республики, обстреляв населённые пункты Республики. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах населённых пунктов боевиками Украины применялось следующее вооружение: крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты и стрелковое оружие.

В результате обстрелов украинскими войсками была повреждена линия электропередачи в населённых пунктах Коминтерново и Зайцево. В настоящее время жители этих посёлков остались без энергоснабжения.

Кроме того, огнём украинских боевиков были повреждены три жилых дома в населённом пункте Широкая Балка. Пострадало остекление домов на улице Плотинной.

Более подробная информация уточняется. О жертвах среди мирного населения информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ранении мирного жителя ДНР в результате обстрелов украинскими войсками.

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