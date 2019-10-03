Псков, , 21:29 — REGNUM Военнослужащий Воздушно-десантных войск (ВДВ) погиб во время учений в Псковской области. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба командования Псковского гарнизона.

Трагедия произошла 2 октября во время выполнения военнослужащими учебно-тренировочных прыжков с парашютами.

По предварительным данным, во время прыжка у десантника сработали сразу основной и запасной парашюты, произошёл перехлёст строп, что привело к неконтролируемому падению и гибели военнослужащего.

В настоящее время на месте ЧП работает комиссия командования ВДВ совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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