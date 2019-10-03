Москва, , 20:53 — REGNUM Сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова суд арестовал на 20 суток после того, как он три часа скрывался от полиции в Москве, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ибрагимов был задержан утром 3 октября после того, как он проигнорировал требование сотрудника полиции остановиться на своем автомобиле. Полицейские три часа гонялись за Ибрагимовым — загнали его BMW в один из столичных дворов и потребовали выйти из машины. Однако сын вцие-президента МТС забарикадировался в автомобиле — полицейским пришлось выбивать стекло и выволакивать нарушителя.

В машине Ирагимова был найден пистолет и неизвестное вещество. Также есть подозрения, что он был под действием наркотиков. Ибрагимов отказался от медицинского освидетельствования.

Всего на Ибрагимова было составлено шесть административных протоколов.

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