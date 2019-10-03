Пекин, , 21:17 — REGNUM Как минимум десять человек стали жертвами ДТП с участием 17 автомобилей на скоростной трассе в провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом 3 октября сообщает Центральное телевидение Китая.

Сразу несколько столкновений с участием 17 автомобилей произошли рано утром 3 октября на участке скоростной трассы G36 Нанкин — Лоян. Причиной аварий стала плохая видимость из-за густого тумана.

По данным полиции, в результате ДТП на месте скончались девять человек, ещё один умер в больнице. Травмы получили семеро человек, они были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается врачами как стабильное.

В настоящее время движение на трассе восстановлено полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на стоянке во дворе жилого дома в Москве. Водитель, которому стало плохо за рулём, протаранил четыре автомобиля. Никто не пострадал.

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