Донецк, , 20:13 — REGNUM Мирный житель Донецкой Народной Республики пострадал в результате обстрелов со стороны украинских боевиков территории ДНР. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что войска Киева около 17:35 мск открыли огонь в направлении населённых пунктов Красногоровка и Старомихайловка. Огонь по территории ДНР вёлся из гранатомётов.

В результате обстрелов получил ранения мирный житель Старомихайловки, мужчина 1982 года рождения. Пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями обеих рук в городскую больницу.

Также была повреждена кровля жилого дома по улице Днепропетровской.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз