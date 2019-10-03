Москва, , 20:12 — REGNUM Водитель, почувствовавший себя плохо за рулём, протаранил четыре автомобиля на северо-западе Москвы. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на улице Маршала Бирюзова на автостоянке во дворе жилого дома. Мужчине-водителю стало плохо прямо за рулём автомобиля, после чего он протаранил машины, стоявшие во дворе.

Водителя задержали местные жители и сообщили об инциденте в полицию. Полицейские, прибыв на место происшествия, вызвали бригаду скорой помощи.

Мужчина-водитель был госпитализирован. По предварительной информации, у него диагностировали сердечный приступ. В результате ДТП никто не пострадал.

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