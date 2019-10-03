Мурманск, , 19:45 — REGNUM Моряки с пострадавшего от пожара в норвежском порту траулера пересекли российскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское консульство в Киркенесе.

«Все 29 моряков благополучно перевезены автобусом на территорию РФ», — сказали в консульстве.

Отметим, что половина экипажа — жители Мурманска и области, остальные — жители других регионов. Некоторым морякам предстоит восстанавливать свои документы, утраченные в пожаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на российском рыболовном траулере «Бухта Наездник» в порту Тромсе на севере Норвегии произошёл пожар. Из 29 членов экипажа 12 обратились за медицинской помощью. СКР проводит проверку по факту случившегося.