Лондон, , 20:12 — REGNUM Свою вину в убийстве родителей признал гражданин России во время заседания, прошедшего в центральном лондонском уголовном суде Олд-Бейли. Об этом 3 октября сообщает агентство Press Association.

48-летний мужчина, по информации агентства, по вопрос судьи Николаса Хилларда, создаёт ли он себе отчёт в выдвинутых против него обвинениях, сказал, что признаёт ответственность за это. Более того, мужчина пояснил суду, что, хотя и не планировал совершить убийство, но задумывался об этом.

При этом отмечается, что проведённая психиатрическая экспертиза признала гражданина РФ абсолютно вменяемым. Оглашение приговора отложено до 11 октября.

Мужчина совершил убийство своих родителей в мае текущего года из-за бытовой ссоры. Спустя три дня он сам позвонил в полицию и сознался в содеянном. Полицейские, прибыв на место преступления, арестовали мужчину, у которого помимо гражданства России есть ещё гражданство Новой Зеландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении жителя Эвенкии за убийство, совершённое им в 2005 году.

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