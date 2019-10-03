Когалым, Югра, , 19:23 — REGNUM В Югре житель Когалыма подозревается в поджоге квартиры соседа. В результате пожара погиб один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, утром 30 сентября 2019 года 29-летний житель Когалыма, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни совершил поджог квартиры соседа, ведущего асоциальный образ жизни. С места преступления поджигатель скрылся.

После ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела двух мужчин. Один отравился угарным газом и скончался, второго, который является хозяином квартиры, удалось спасти пожарным и медикам.

Подозреваемый в поджоге обвиняется по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). По ходатайству следователя, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.