Барнаул, , 19:27 — REGNUM Ребёнок семи лет попал в ДТП на Алтае за рулём автомобиля, взятого без спроса у родителей. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба ГИБДД Алтайского края.

Инцидент произошёл в алтайском Рубцовске. Мальчик семи лет вместе со своим братом взяли ключи от автомобиля BMW у родителей. Дети проехали около двух километров по населённому пункту и на выезде из него столкнулись с грузовиком.

Авария произошла на трассе Рубцовск — Угловское. По счастливой случайности в результате столкновения никто не пострадал.

Материалы о произошедшем переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Оренбургской области, в котором погибли двое несовершеннолетних, ещё один получил травмы. Трое подростков попали в аварию на автомобиле, которым управлял несовершеннолетний, взявший без спроса ключи у своего отца.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьник под Оренбургом попал в ДТП на угнанном у отца автомобиле