Великий Новгород, , 18:30 — REGNUM В Великом Новгороде следственным управлением городского управления МВД России завершено расследование уголовного дела по фактам интернет-мошенничества, от которого пострадали 111 человек — жители более 50 регионов России, в том числе Московской, Белгородской, Новосибирской, Амурской, Владимирской областей, а также Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, в совершении преступлений обвиняются 40-летний житель города Чудово Новгородской области и четверо его знакомых.

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области «В ходе предварительного следствия установлено, что в 2017 году они размещали на специализированных сайтах объявления о продаже недвижимости, автомашин, бытовой техники и других товаров. Представляясь собственниками предложенного к продаже имущества, мошенники под различными вымышленными предлогами просили потенциальных покупателей перечислить на свои банковские счета предоплату. После поступления денежных средств, «продавцы» на связь больше не выходили, а деньги обналичивали».

Потерпевшим причинён ущерб на сумму более 5,5 млн рублей.

Одна из них — жительница Москвы — лишилась более 1 млн рублей. Женщина несколько раз перечислила деньги на банковский счёт злоумышленников по объявлению о продаже дома в Московской области.

Генпрокуратура РФ уточняет, что уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба»). В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении соучастницы обвиняемых уже рассматривается Новгородским районным судом.

Напомним, противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области в сентябре 2017 года.

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