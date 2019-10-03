Севастополь, , 18:17 — REGNUM В Севастополе более 160 многоквартирных домов остались без газоснабжения из-за того, что подрядчик повредил газопровод во время дорожного ремонта. Об этом 3 октября сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«При выполнении земляных работ на улице Советской подрядчик начал бурение без представителя «Севастопольгаза» и повредил подземный газопровод. Без газоснабжения остались 162 многоквартирных дома. Приношу свои извинения за действия подрядчика, который на сутки оставил без газа центр города. Мы применим штрафные санкции к подрядчику, который при ремонте дорог повредил газопровод на Советской», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, весной более двух тысяч жителей одиннадцати крымских сёл остались без газа из-за аварии на газопроводе в районе Журавки, также вызванной земельными работами.

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